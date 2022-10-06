Новость об обстреле армянской техники со стороны азербайджанских военных является очередной дезинформацией - Минобороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана опровергло очередную фейковую новость армянского оборонного ведомства о якобы обстреле техники, проводившей работы по укреплению на боевых позициях ВС Армении в четверг.

“Распространенная информация Минобороны Армении об обстреле техники, проводившей работы по укреплению на боевых позициях ВС Армении, в полдень 6 октября, со стороны подразделений нашей армии, в результате чего техника была повреждена, не соответствует действительности”, - отмечается в информации.





В оборонном ведомстве Азербайджана подчеркнули, что данная новость является очередной дезинформацией, выпущенной с целью провокации.





Х.Насирзаде