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Внешняя политика 06.10.2022 18:37

Баку и Тегеран обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в рамках рабочего визита в Россию в четверг провел встречу с первым вице-президентом Ирана Мухаммедом Мохбером.

Как сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на Кабмин Азербайджана, в ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в политической, экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной сферах.


Состоялся обмен мнениями по вопросам развития транспортно-коммуникационных линий между Азербайджаном и Ираном, а также региональные вопросы.


Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕМЬЕР, ИРАН, СОТРУДНИЧЕСТВО


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