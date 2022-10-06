Баку и Тегеран обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в рамках рабочего визита в Россию в четверг провел встречу с первым вице-президентом Ирана Мухаммедом Мохбером. Как сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на Кабмин Азербайджана, в ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в политической, экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной сферах.

Состоялся обмен мнениями по вопросам развития транспортно-коммуникационных линий между Азербайджаном и Ираном, а также региональные вопросы.

Х.Насирзаде



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