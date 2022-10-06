Ряду должностных лиц в Ленкорани предъявлены обвинения в коррупции - Генпрокуратура

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовные дела в отношении ряда должностных лиц в Ленкорани.

Как сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на Генпрокуратуру, возбуждено дело против главы Управления архитектуры и строительства аппарата главы Исполнительной власти Ленкоранского района, главного архитектора Эльгюна Абдуллаева, обвиненного в получении взяток за оформление документов по недвижимости.





Абдуллаев арестован, ему предъявлено обвинение по статье 311.3.2 (получение взятки-повторное).





Кроме того ведомство возбудило уголовное дело против заведующего отделением Ленкоранской городской межрайонной психиатрической больницы Насреддина Нуриева, обвиненного в получении взятки для составления документов по оформлению инвалидности.





Нуриеву предъявлено обвинение по статьям 311.1 (взяточничество) и 313 (должностное мошенничество) и, учитывая его пожилой возраст, основной мерой пресечения избран домашний арест, а дополнительной мерой пресечения избрано увольнение.





Х. Насирзаде