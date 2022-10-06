Цены на нефть снова растут, Brent подорожала до $94 за баррель

Цены на нефть снова растут в четверг вечером после непродолжительного периода снижения днем.
Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:57 подорожали на $0,61 (0,65%) - до $93,98 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени поднялись на $0,6 (0,68%) - до $88,36 за баррель.
В среду Brent выросла в цене на 1,7%, WTI - на 1,4% после решения министров стран ОПЕК+ сократить квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн баррелей в сутки относительно сентября. Это максимальное снижение с начала пандемии коронавируса.
Котировки Brent превысят отметку в $100 за баррель к Рождеству, считает старший вице-президент Rystad Energy Oil Market Хорхе Леон. Аналитики компании полагают, что ОПЕК+ реально снизит добычу на 1,2 млн б/с, поскольку 14 из 23 стран, входящих в альянс (на них приходится 39% добычи), добывают меньше нефти, чем нужно.
С этим согласны и эксперты Citigroup. Сокращение номинальных квот на 2 млн баррелей в сутки в итоге выльется в реальное снижение объемов добычи государствами альянса на 1,1-1,2 млн б/с, а в случае неполного выполнения условий соглашения снижение окажется меньше 1 млн б/с, отмечают аналитики Citi, включая Франческо Марточча и Эда Морзе.
"Это уменьшение квот немного не сочетается с тем, что мировые запасы нефти уже опустились довольно низко и в целом продолжают снижаться", - написали аналитики американского банка Morgan Stanley. Банк повысил прогноз цены Brent на первый квартал 2023 года на $5, до $100 за баррель.
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