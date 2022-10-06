ЕК: значимые для энергобезопасности третьих стран проекты могут быть освобождены от потолка цен для нефти РФ

Проекты, имеющие значение для энергетической безопасности третьих стран, могут быть освобождены от ограничений по потолку цен для российской нефти, говорится в официальной публикации Европейской комиссии о новом пакете санкций Евросоюза против РФ.
"Определенные проекты, которые имеют важное значение для энергетической безопасности некоторых третьих стран, могут быть освобождены от предела цен. Это освобождение должно быть ограничено по времени, чтобы гарантировать, что оно остается оптимальным, и может быть продлено, если это оправдано потребностями энергетической безопасности третьей страны" - говорится в документе.
Новые санкции, как сообщил ранее Совет ЕС, предполагают введение юридической базы для реализации потолка цен на морскую транспортировку российской нефти третьим странам, а также другие ограничения на морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в адрес третьих стран.
Запрет вводится на оказание технической помощи, посреднических услуг или финансирования, а также финансовой помощи, связанных с морской транспортировкой в третьи страны нефти или нефтепродуктов, происходящих из или экспортируемых из России, приобретенных выше заранее установленного ценового предела, согласованного Коалицией стран, поддерживающих введение потолка цен (Price Cap Coalition).
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