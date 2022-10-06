Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

05.10 $/bbl +/- WTI 87.76 +1.24 Brent 93.37 +1.57

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 06.10.2022 19:47

ЕК: значимые для энергобезопасности третьих стран проекты могут быть освобождены от потолка цен для нефти РФ

Проекты, имеющие значение для энергетической безопасности третьих стран, могут быть освобождены от ограничений по потолку цен для российской нефти, говорится в официальной публикации Европейской комиссии о новом пакете санкций Евросоюза против РФ.

"Определенные проекты, которые имеют важное значение для энергетической безопасности некоторых третьих стран, могут быть освобождены от предела цен. Это освобождение должно быть ограничено по времени, чтобы гарантировать, что оно остается оптимальным, и может быть продлено, если это оправдано потребностями энергетической безопасности третьей страны" - говорится в документе.

Новые санкции, как сообщил ранее Совет ЕС, предполагают введение юридической базы для реализации потолка цен на морскую транспортировку российской нефти третьим странам, а также другие ограничения на морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в адрес третьих стран.

Запрет вводится на оказание технической помощи, посреднических услуг или финансирования, а также финансовой помощи, связанных с морской транспортировкой в третьи страны нефти или нефтепродуктов, происходящих из или экспортируемых из России, приобретенных выше заранее установленного ценового предела, согласованного Коалицией стран, поддерживающих введение потолка цен (Price Cap Coalition).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, РОССИЯ, САНКЦИИ, УСЛОВИЯ


Похожие новости


Новак уверен, что будут найдены возможности восстановить работоспособность «Северных потоков» Нидерланды отозвали экспортную лицензию у Турецкого потока Новак заявил о нарушении условий контракта по ремонту оборудования «Северного потока» В Москве возложили на европейских политиков вину за остановку «Северного потока» Азербайджан никогда не ставил целью конкурировать с РФ на газовом рынке Европы - Алиев Еврокомиссия считает оплату российского газа странами ЕС в рублях нарушением санкций против РФ - власти ЕС

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az