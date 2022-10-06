Подготовка межгосударственного договора РФ и Ирана по сотрудничеству близка к завершению - Новак

Вице-премьер РФ Александр Новак и министр нефти Ирана Джавад Оуджи как сопредседатели российско-иранской межправкомиссии обсудили в Москве перспективы сотрудничества стран на мировом рынке нефти и газа и возможные совместные проекты на территории Исламской республики, а также контакты в банковской сфере и в области торговли, сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Подготовка нового большого межгосударственного договора России и Ирана переходит в завершающую фазу. Этот документ выведет многоплановые отношения между нашими странами на уровень стратегического партнёрства", - приводятся в сообщении слова Новака.

В ближайшее время ожидается направление в Иран представительной делегации российских деловых кругов. С 30 октября по 1 ноября планируется проведение МПК в России.

В январе-июле 2022 года двусторонний товарооборот России и Ирана увеличился на 44,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $2,8 млрд. По данным ФТС России, в 2021 году объём взаимной торговли вырос по сравнению с 2020 годом на 81,4% - с 2,2 млрд до $4 млрд.