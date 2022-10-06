Подготовка межгосударственного договора РФ и Ирана по сотрудничеству близка к завершению - Новак

Вице-премьер РФ Александр Новак и министр нефти Ирана Джавад Оуджи как сопредседатели российско-иранской межправкомиссии обсудили в Москве перспективы сотрудничества стран на мировом рынке нефти и газа и возможные совместные проекты на территории Исламской республики, а также контакты в банковской сфере и в области торговли, сообщила пресс-служба правительства РФ.
"Подготовка нового большого межгосударственного договора России и Ирана переходит в завершающую фазу. Этот документ выведет многоплановые отношения между нашими странами на уровень стратегического партнёрства", - приводятся в сообщении слова Новака.
В ближайшее время ожидается направление в Иран представительной делегации российских деловых кругов. С 30 октября по 1 ноября планируется проведение МПК в России.
В январе-июле 2022 года двусторонний товарооборот России и Ирана увеличился на 44,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $2,8 млрд. По данным ФТС России, в 2021 году объём взаимной торговли вырос по сравнению с 2020 годом на 81,4% - с 2,2 млрд до $4 млрд.
Алиев: мировое общество признает, что Карабах – это Азербайджан
Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией получил положительный импульс - Алиев
Главы МИД Азербайджана и Армении должны продолжать контакты для подготовки мирного договора - Алиев
ЕК исключила нефть "Сахалина-2", поставляемую в Японию, из-под действия санкций на транспортировку до июня 2023г
Алиев отмечает рост спроса в Европе на энергоресурсы Азербайджана
Google представила новые флагманские смартфоны и свои первые "умные" часы
Заболеваемость и смертность от COVID-19 во всем мире продолжают снижаться - ВОЗ
Amazon наймет 150 тыс. временных сотрудников на праздничный сезон
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Награждены победители 6-го национального конкурса "Brand Award Azerbaijan"
Молодежный проект Yelo Ambassadors
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично