Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

05.10 $/bbl +/- WTI 87.76 +1.24 Brent 93.37 +1.57

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 06.10.2022 20:55

Google представила новые флагманские смартфоны и свои первые "умные" часы

Американская Google на презентации в четверг представила новые флагманские смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro, а также свои первые "умные" часы Pixel Watch.

В смартфонах, стоимость которых начинается с $599 и $899 соответственно, используется новый чип Tensor G2 с более высокой производительностью. Обе модели могут работать без подзарядки до 72 часов в режиме максимального энергосбережения, тогда как предыдущие работали лишь 48 часов.

Pixel Watch, в свою очередь, станут первой моделью "умных" часов на основе операционной системы Android с интегрированными в неё технологиями Fitbit, отмечает The Wall Street Journal.

Новые гаджеты появятся в магазинах 13 октября.

Смартфоны Pixel существенно отстают по продажам от лидеров рынка Apple и Samsung. Доля устройств на рынке Северной Америки составляет порядка 2%, однако она постепенно увеличивается. Согласно данным аналитической компании Canalys, продажи Pixel во втором квартале увеличились более чем втрое по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Акции Alphabet Inc., материнской компании Google, прибавляют в цене 1% в ходе торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость упала на 29%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, GOOGLE, СМАРТФОНЫ, ЧАСЫ


Похожие новости


Google отказалась от проекта цифровых банковских счетов Google покупает здание в Нью-Йорке за $2,1 млрд Google переносит возвращение сотрудников в офисы до начала следующего года Google перенесла планы отказа от cookies Google откроет свой первый розничный магазин этим летом в Нью-Йорке Google анонсировала новый Android 12 на ежегодной конференции

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az