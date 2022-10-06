Американская Google на презентации в четверг представила новые флагманские смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro, а также свои первые "умные" часы Pixel Watch.
В смартфонах, стоимость которых начинается с $599 и $899 соответственно, используется новый чип Tensor G2 с более высокой производительностью. Обе модели могут работать без подзарядки до 72 часов в режиме максимального энергосбережения, тогда как предыдущие работали лишь 48 часов.
Pixel Watch, в свою очередь, станут первой моделью "умных" часов на основе операционной системы Android с интегрированными в неё технологиями Fitbit, отмечает The Wall Street Journal.
Новые гаджеты появятся в магазинах 13 октября.
Смартфоны Pixel существенно отстают по продажам от лидеров рынка Apple и Samsung. Доля устройств на рынке Северной Америки составляет порядка 2%, однако она постепенно увеличивается. Согласно данным аналитической компании Canalys, продажи Pixel во втором квартале увеличились более чем втрое по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Акции Alphabet Inc., материнской компании Google, прибавляют в цене 1% в ходе торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость упала на 29%.
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