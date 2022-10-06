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Внешняя политика 06.10.2022 21:04

Алиев провел встречу с Макроном, Мишелем и Пашиняном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг в Праге провел четырехстороннюю встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Совета Евросоюза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает официальный сайт азербайджанского лидера.

Подробности встречи будут опубликованы позже.


Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ФРАНЦИЯ, ЕС, АРМЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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