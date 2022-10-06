Алиев провел встречу с Макроном, Мишелем и Пашиняном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг в Праге провел четырехстороннюю встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Совета Евросоюза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает официальный сайт азербайджанского лидера. Подробности встречи будут опубликованы позже.

Х.Насирзаде



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