Главы МИД Азербайджана и Армении должны продолжать контакты для подготовки мирного договора - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о необходимости продолжения контактов на уровне глав МИД Азербайджана и Армении для подготовки мирного договора.

«Как известно, уже состоялась (2 октября в Женеве – ИФ) первая встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении, и, на наш взгляд, процесс не должен прерываться. В ближайшее время министры должны встретиться во второй раз, и мы предложили, чтобы после этого рабочие группы двух стран собрались вместе и в течение нескольких дней работали над подготовкой текста мирного соглашения. Это наше намерение", - сказал Алиев в Праге в интервью азербайджанским телеканалам.

Р.Ахмедов