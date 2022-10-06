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Внешняя политика 06.10.2022 21:30

Главы МИД Азербайджана и Армении должны продолжать контакты для подготовки мирного договора - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о необходимости продолжения контактов на уровне глав МИД Азербайджана и Армении для подготовки мирного договора.

«Как известно, уже состоялась (2 октября в Женеве – ИФ) первая встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении, и, на наш взгляд, процесс не должен прерываться. В ближайшее время министры должны встретиться во второй раз, и мы предложили, чтобы после этого рабочие группы двух стран собрались вместе и в течение нескольких дней работали над подготовкой текста мирного соглашения. Это наше намерение", - сказал Алиев в Праге в интервью азербайджанским телеканалам.

Р.Ахмедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АРМЕНИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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