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Внешняя политика 06.10.2022 21:38

Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией получил положительный импульс - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг заявил, что четырехсторонняя встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Совета Евросоюза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, прошедшая в Праге, придала положительный импульс мирному процессу между Баку и Ереваном.

«Во время этой встречи (6 октября в Праге – ИФ) были обсуждены важные вопросы, и я думаю, что эта встреча также будет важна для достижения мирного соглашения. Контакты все еще продолжаются. Мы договорились встретиться снова после ужина. В любом случае, уже дан толчок мирному процессу», - сказал Алиев в Праге в интервью азербайджанским телеканалам.

Президент также отметил роль главы Совета Евросоюза Шарля Мишеля в переговорном процессе. «Я ценю работу Шарля Мишеля в этом направлении. Потому что, как вы знаете, в Брюсселе несколько раз проходили трехсторонние встречи, и каждый раз мы приближаемся к миру», - подчеркнул Алиев.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЛИЕВ, АРМЕНИЯ, МИР


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