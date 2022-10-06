Норвегия ограничит доступ российских рыболовных судов в свои порты

Власти Норвегии приняли решение ограничить доступ российских рыболовных судов в свои порты и усилить контроль за ними, сообщают европейские СМИ.

"Мы получили новую информацию, которая означает, что мы должны ужесточить правила захода российских рыболовных судов в норвежские порты и усилить контроль", - сказала глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт.

Она отметила, что Норвегия не должна стать "транзитной страной для незаконной перевозки товаров в Россию".

Европейские СМИ указывают, что теперь рыболовные суда смогут заходить только в порты Киркенес, Ботсфьорд и Тромсе.

В апреле Евросоюз в рамках пятого пакета санкций в отношении России закрыл свои порты для захода судов под флагом РФ. Норвегия не входит в это интеграционное объединение.