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Дальнее зарубежье 06.10.2022 23:03

Норвегия ограничит доступ российских рыболовных судов в свои порты

Власти Норвегии приняли решение ограничить доступ российских рыболовных судов в свои порты и усилить контроль за ними, сообщают европейские СМИ.

"Мы получили новую информацию, которая означает, что мы должны ужесточить правила захода российских рыболовных судов в норвежские порты и усилить контроль", - сказала глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт.

Она отметила, что Норвегия не должна стать "транзитной страной для незаконной перевозки товаров в Россию".

Европейские СМИ указывают, что теперь рыболовные суда смогут заходить только в порты Киркенес, Ботсфьорд и Тромсе.

В апреле Евросоюз в рамках пятого пакета санкций в отношении России закрыл свои порты для захода судов под флагом РФ. Норвегия не входит в это интеграционное объединение.

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Тэги: НОРВЕГИЯ, РОССИЯ, СУДА, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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