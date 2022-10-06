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Регион 06.10.2022 23:22

Эрдоган верит в нормализацию отношений Турции с Арменией

Турция и Армения могут достичь полной нормализации отношений, заявил в четверг турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в четверг.

"Президент Эрдоган выразил надежду, что Турция и Армения могут добиться полной нормализации отношений на основе принципа добрососедства в регионе", - пишет агентство "Анадолу".

После саммита Европейского политического сообщества в Праге Эрдоган пояснил журналистам, что его встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном прошла в "дружелюбной атмосфере", и теперь контакты будут проводить специальные представители обеих стран.

Эрдоган отметил, что провел "интенсивные и продуктивные" переговоры на первой встрече Европейского политического сообщества. По его словам, Турция является ключевой страной для ЕС. Президент Турции назвал зерновой коридор в Черном море дипломатическим успехом Турции, а также отметил важность того, чтобы российские удобрения поставлялись в нуждающиеся в них страны через Турцию.

Ранее сообщалось, что лидеры Турции, Азербайджана и Армения провели неформальную встречу в Праге на полях первого саммита Европейского политического сообщества.

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Тэги: ТУРЦИЯ, АРМЕНИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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