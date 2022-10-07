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Внешняя политика 07.10.2022 00:17

Пашинян вновь не ответил на вопрос о маршруте автомобильной дороги - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что на встрече в Праге не смог получить ответа от премьер-министра Армении Никола Пашиняна о маршруте автомобильной дороги в рамках открытия коммуникаций.

«Открытие коммуникаций не является частью мирного договора (между Азербайджаном и Арменией – ИФ). По сути это уже должно было произойти (открытие коммуникаций – ИФ), так как это является обязательством Армении, взятым 10 ноября 2020 года, но которое до сих пор не выполнено», - сказал Алиев в Праге в интервью азербайджанским телеканалам.

По его словам, «к сожалению, когда я сегодня обратился к премьер-министру Армении с предложением, наконец, предоставить нам маршрут автомобильной дороги, то снова не смог получить от него ответа».

«Это уже не смешно. Все знают, где должна проходить железная и автомобильная дороги. Мы не понимаем, почему нам не хотят добровольно предоставить проезд в Нахчыван. Нарушить свои обязательства – это, конечно же, позорный факт. Но мы пока проявляем терпение, сдержанность. Уверен, что мы добьемся желаемого, было бы хорошо, если это произойдет не поздно, а пораньше», - сказал Алиев.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, КОММУНИКАЦИИ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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