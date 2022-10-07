«Карабах» на выезде разгромил «Олимпиакос»

Агдамский «Карабах» в третьем туре группового этапа Лиги Европы УЕФА на выезде разгромил греческий «Олимпиакос» со счетом 3:0.
Это вторая подряд разгромная победа агдамцев: в предыдущем туре с аналогичным счетом был повержен французский «Нант».
Таким образом, после трех туров в активе «Карабаха» 6 очков и агдамцы в своей группе занимают 2-ое место. В группе лидирует немецкий «Фрайбург», который дома обыграл «Нант» со счетом 2:0 и имеет в своем активе 9 очков. На третьем месте «Нант» с тремя очками, на последнем «Олимпиакос», который проиграл все три игры.
Р.Ахмедов
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