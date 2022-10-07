Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

05.10 $/bbl +/- WTI 87.76 +1.24 Brent 93.37 +1.57

Погода в Баку

  ночь день

Спорт 07.10.2022 01:00

«Карабах» на выезде разгромил «Олимпиакос»

Агдамский «Карабах» в третьем туре группового этапа Лиги Европы УЕФА на выезде разгромил греческий «Олимпиакос» со счетом 3:0.

Это вторая подряд разгромная победа агдамцев: в предыдущем туре с аналогичным счетом был повержен французский «Нант».

Таким образом, после трех туров в активе «Карабаха» 6 очков и агдамцы в своей группе занимают 2-ое место. В группе лидирует немецкий «Фрайбург», который дома обыграл «Нант» со счетом 2:0 и имеет в своем активе 9 очков. На третьем месте «Нант» с тремя очками, на последнем «Олимпиакос», который проиграл все три игры.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФУТБОЛ, ТУРНИР


Похожие новости


«Карабах» вышел в плей-офф Лиги Чемпионов Определились все пары 1/8 финала Евро-2020 Сборная Италии победила Уэльс в матче Евро-2020, Швейцария выиграла у Турции Клубы Суперлиги обсуждают ее роспуск УЕФА утвердил новый формат Лиги чемпионов Сезон Лиги чемпионов-2019/20 будет доигран в Лиссабоне

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az