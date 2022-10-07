ЕС поддержит активизацию мирного процесса между Азербайджаном и Арменией - Мишель

ЕС готов поддержать активизацию мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель. «Обсудили устойчивую деэскалацию и активизацию мирных усилий, которые ЕС готов поддержать», - написал Мишель в своем аккаунте в твиттере, комментируя четырехстороннюю встречу в Праге с участием президентов Азербайджана и Франции Ильхама Алиева и Эмманюэля Макрона и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Р.Ахмедов

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