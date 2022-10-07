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Дальнее зарубежье 07.10.2022 12:29

Китай усиливает свои ВВС в районе Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) перебрасывает свои более современные самолеты к Восточно-Китайскому и Южно-Китайскому морям, а также в район Тайваньского пролива, сообщает в пятницу South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на местных экспертов.

В частности, бывший технический специалист ВВС НОАК Фу Цяньшао заявил SCMP, что НОАК передислоцировала большинство своих старых и новых самолетов и беспилотников в эту зону. В частности, командование разместило здесь новейшие истребители J-20, бомбардировщики H-6K, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, построенные на базе Y-8.

"Самолеты НОАК J-20, которым окажут поддержку новейшие морские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500, смогут находить таких противников как американские малозаметные истребители F-35 и F-22 прежде, чем их самих обнаружат, что поможет одержать верх в ближнем маневренном воздушном бою", - сказал он.

Тем временем, центральное телевидение Китая демонстрировало документальные фильмы о ВВС, приуроченные ко Дню образования КНР 1 октября. В частности, в телепередачах напомнили, что ВВС и ВМС НОАК, после создания в ноябре 2013 года зоны идентификации ПВО над Восточно-Китайским морем, неоднократно поднимали истребители на сопровождение иностранных самолетов.

Также телевидение показывало видеозаписи сухопутного массива Тайваня, снятого с самолетов и беспилотников НОАК, которые принимали участие в "патрулировании для взятия острова в кольцо".

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

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Тэги: КИТАЙ, ВВС, УСИЛЕНИЕ


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