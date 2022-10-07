KOBİA и турецкая CCN Group обсудили инвестиции в сферу здравоохранения в Азербайджане

Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA) и компания «CCN Group» (Турция) обсудили вопросы инвестиций в проекты в сфере здравоохранения в Азербайджане, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в KOBİA.
Обсуждения прошли в ходе встречи председателя правления KOBİA Орхана Мамедова и члена правления «CCN Group» Бурака Вардана.
Б.Рустамбеков
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