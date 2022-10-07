Sylvamo продала активы в РФ местному менеджменту за $420 млн

Sylvamo Corporation, крупный производитель бумаги, в мае объявивший об уходе из РФ из-за событий в Украине, продал российские активы местному менеджменту.
Сделка закрыта 6 октября, говорится в сообщении Sylvamo, ее сумма - 24,7 млрд руб., или $420 млн. После вычета курсовых разниц и транзакционных расходов Sylvamo получила в евро эквивалент $390 млн, сказано в сообщении компании. Конвертация, согласно опубликованному Sylvamo тексту контракта, осуществлялась через Райффайзенбанк.
Покупателем выступает только что учрежденное ООО "Палп инвест", владелец которого - гендиректор АО "Сильвамо Корпорейшн Рус" (чьи акции и являются предметом сделки) Тимур Габидуллин.
Сделка, включая ее сумму в $420 млн, была согласно действующему сейчас в России порядку одобрена подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
"Сильвамо Корпорейшн Рус", в частности, управляет Светогорским ЦБК на территории Ленинградской области. Комбинат имеет годовую мощность 720 тыс. тонн целлюлозы, бумаги и картона. В 2021 году на РФ пришлось примерно 15% общей выручки Sylvamo.
Светогорский ЦБК производит офисную и офсетную бумагу, картон и термомеханическую массу для внутреннего и внешних рынков.
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