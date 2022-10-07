НКБО «MARJA İNVEST» зарегистрирована в Азербайджане

Государственная налоговая служба (ГНС) зарегистрировала небанковскую кредитную организацию (НБКО) «MARJA İNVEST». Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГНС, уставный капитал НБКО равен 300 тыс. манатов. Официальным представителем НБКО является Айсель Гулиева. НБКО прошло регистрацию 19 августа. Р.Ахмедов

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