В Азербайджане зарегистрирована компания с уставным капиталом свыше 14,6 млн манатов

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана зарегистрировала ООО «Arkoz Beton», сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве. По данным ведомства, уставный капитал компании составляет 14 млн 665,485 тыс. манатов, она зарегистрирована 26 августа 2022 года. Официальным представителем общества является Рамиль Асадов. Б.Рустамбеков

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