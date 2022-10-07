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07.10.2022 12:13

При поддержке Bakcell прошла очередная акция «Защитим Каспий!»

В рамках Международного дня очистки побережья, при поддержке Bakcell, прошла заключительная акция, под девизом «Защитим Каспий!». В этом году, экологическая кампания, которая проводится уже более десяти лет подряд, была реализована еще более масштабно, и впервые охватила все регионы каспийского побережья страны.

Основная цель инициативы - улучшение экологической ситуации в стране, просвещение населения и продвижение принципов ответственного отношения к окружающей среде.

В этом году акция "Защитим Каспий!", в рамках Международного дня очистки побережья, была организована при партнерстве компаний «Coca-Cola», «Bakcell», «PASHA Bank» и «Carlsberg Azerbaijan», при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов, службы ASAN, организации «Волонтеры ASAN», и исполнительном партнерстве экологической платформы «EcoHub». В организации инициативы также приняли участие многие другие организации и компании.

В течение сентября, 1500 волонтеров очистили 10 гектаров прибрежной территории от 5 тонн мусора в ходе акций, организованных на общественных пляжах, расположенных в Хачмазе, Шабране, Сиязани, Нефтчале, Астаре, Лянкяране, Сумгаите и Баку.

Следует отметить, что Международный день очистки побережья, который отмечается в более чем 100 странах мира, на протяжении последних 30 лет, является крупнейшей в мире инициативой, направленной на очистку берегов водоемов от мусора. Азербайджан участвует в этой международной экологической акции под лозунгом «Защитим Каспийское море!» уже более 10 лет, и масштаб инициативы расширяется с каждым годом.

Bakcell уже несколько лет подряд активно поддерживает данную экологическую кампанию. Как первый оператор мобильной связи в Азербайджане, присоединивший к этому экологическому движению, Bakcell вносит большой вклад в защиту окружающей среды и здоровья населения, а также просвещение в области защиты экологии.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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