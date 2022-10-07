В Азербайджане зарегистрирована еще одна «дочка» эмиратской Masdar

Государственная налоговая служба зарегистрировала ООО «Masdar Pauer Servisiz Azerbaycan», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ведомстве.
«Компания прошла регистрацию 23 августа. Ее уставный капитал равен $5 тыс.», - отметили в ведомстве.
Официальным представителем общества является Диляра Исрафилова.
Как сообщалось ранее, 25 февраля 2021 года ГНС зарегистрировала еще одну дочку компании Masdar (ОАЭ) в Азербайджане - ООО «Masdar Azerbaycan» с уставным капиталом в 100 манат (официальным представителем также является Диляра Исрафилова).
Masdar в настоящее время осуществляет строительство в Азербайджане Гарадагской солнечной электростанции (СЭС). Мощность станции составит 230 МВт, ввод ее в строй планируется в конце 2023 года.
Стоимость проекта составляет $250 млн.
Реализация проекта позволит обеспечить электроэнергией 110 тыс. квартир, позволит ежегодно экономить 110 млн кубометров газа и предотвратить выбросы в атмосферу 265 тыс. тонн углекислого газа. Этот проект позволит Азербайджану снизить зависимость от производства тепловой энергии, помочь в достижении целей по развитию возобновляемых источников энергии.
Реализация данного проекта позволит довести удельный вес установленной мощности ВИЭ в энергосистеме Азербайджана с 16,5% до 21,2%.
Р.Ахмедов
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