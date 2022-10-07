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Транспорт и связь 07.10.2022 12:26

Перевалка зерна через Махачкалинский порт в Иран за 9 мес. выросла в 1,8 раза

АО "Махачкалинский морской торговый порт" (ММТП) в январе-сентябре 2022 года отгрузило свыше 150 тыс. тонн зерна в Иран, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба порта.

"Мы намерены значительно расширять экспортный потенциал порта. В октябре впервые начнем перевалку удобрений в Иран. Первую судовую партию калия хлористого весом около 4 тыс. тонн уже на следующей неделе отправим в пункт назначения", - приводятся в сообщении слова гендиректора порта Рустама Керимова.

Отмечается, что с начала лета наблюдается рост перевалки как импорта, так и экспорта. В частности, почти в 2,2 раза выросла перевалка стройматериалов из Ирана в Дагестан, доставлено более 130 тыс. тонн цемента.

По данным пресс-службы порта, общий объем перевалки сухих грузов в порту по итогам 9 месяцев вырос в 1,8 раза. За этот период обработано более 320 тыс. тонн цемента, зерна, клинкера, металла, соли и прочих сухих грузов.

ММТП включает в себя комплексы по перевалке сухих грузов мощностью 3 млн тонн в год, светлых и темных нефтепродуктов (7,9 млн тонн), причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров (1,2 млн тонн), железнодорожный и автопаромный терминалы (1,3 млн тонн), зерновой терминал (0,5 млн тонн). Навигация в Махачкалинском порту осуществляется круглогодично, он принимает суда длиной до 150 метров и с осадкой до 4,5 метра.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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