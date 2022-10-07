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Это интересно 07.10.2022 12:33

Tesla поставит первый электрогрузовик PepsiCo в декабре

Американская Tesla Inc. поставит свой первый электрогрузовик Semi Truck производителю безалкогольных напитков PepsiCo Inc. в декабре, сообщил основатель компании Илон Маск в аккаунте в Twitter.

"Рад анонсировать запуск производства Tesla Semi Truck и поставки его для Pepsi 1 декабря", - написал Маск.

PepsiCo заказала 100 грузовиков Semi в 2017 году, когда Tesla впервые объявила о планах производства электрогрузовиков. Первые поставки тогда, как ожидалось, должны были состояться в 2019 году. Однако Tesla неоднократно переносила сроки.

Маск подтвердил, что Semi сможет проезжать 500 миль (804,7 км) на одной зарядке. Цена такого грузовика начинается со $180 тыс.

Котировки акций Tesla снижаются на 0,2% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в пятницу. С начала года рыночная капитализация компании упала на 32,4%, а индекс Nasdaq Composite потерял 29%.

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