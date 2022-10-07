В Азербайджане зарегистрирована компания с египетским капиталом

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана зарегистрировала ООО «Radco for Contracting», сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве. По данным ведомства, уставный капитал компании составляет $120 тыс., она зарегистрирована 12 августа 2022 года. Официальным представителем общества является гражданин Египта Мухамед Салах Махмуд Абдулмонеим Ради. Б.Рустамбеков

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