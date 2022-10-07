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ТЭК 07.10.2022 12:48

В ЕС на саммите в пятницу поднимут вопрос о введении потолка цен на энергоресурсы

Страны-члены Евросоюза в пятницу намерены обсудить способы введения предельных цен на энергоресурсы, заявила журналистам председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Настало время обсудить, каким образом мы можем ограничить рост цен на энергоресурсы. Будут обсуждения "потолка" цен. Вопрос о том, где и как его вводить, поднимут в ходе сегодняшних обсуждений", - сказала фон дер Ляйен перед началом неформального саммита ЕС в Праге.

Накануне Совет ЕС принял официальное постановление по экстренным мерам по снижению цен на энергоносители для граждан и предприятий.

Так, Совет ЕС согласился с предложением, что государства-члены могут временно зафиксировать приемлемую цену на поставки электроэнергии малым и средним предприятиям для дальнейшей поддержки малого и среднего бизнеса в его противостоянии энергетическому кризису.

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