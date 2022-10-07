Криптовалюты дешевеют после хакерской атаки на блокчейн Binance

Цены на криптовалюты опускаются в ходе торгов в пятницу после появления сообщений о хакерской атаке на блокчейн Binance Coin (BNB), принадлежащий крупнейшей криптовалютной бирже в мире Binance.
Хакерский код был вычислен в мосту между блокчейнами, проблема была устранена, написал в своем аккаунте Twitter сооснователь Binance Чанпэн Чжао.
Во время атаки хакер заполучил 2 млн токенов BNB, что равняется примерно $568 млн, согласно специалистам в криптокомпаниях BlockSec и Paradigm. Около $87 млн было выведено из системы Binance, но хакер не успел вывести оставшуюся часть токенов, поскольку компания приостановила работу Binance Smart Chain.
Позднее работа системы была возобновлена, токены остались в кошельке хакера, но были заморожены.
Примерно $2 млрд было украдено во время хакерских атак на блокчейны в этом году. Мосты между блокчейнами используются для передачи токенов между блоками и являются наиболее уязвимыми местами для хакерских взломов.
Binance сообщила, что сотрудничает со службами безопасности для того, что бы заморозить транзакции с украденными средствами в других местах.
Binance Coin в пятницу падает на 3,3%, до $284,59 за токен.
Курс биткойна снижается на 0,4%, до $19969, эфира - на 0,5%, до $1356,75. С начала года биткойн потерял в цене 57%, эфир - 63,2%.
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