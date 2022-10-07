Российский девелопер учредил «дочку» в Азербайджане

Российская компания «Охта Групп» учредила дочернюю компанию в Азербайджане – ООО «Oxta Qrupp Baku», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственной налоговой службе (ГНС).

«Oxta Qrupp Baku зарегистрирована в налоговых органах Азербайджана 1 августа 2022 года. Уставный капитал компании равен 600 тыс. манатов ($352,9 тыс. по текущему курсу)», - отметили в службе.

Официальным представителем компании является Владимир Свинин (гражданин РФ).

Компания «Охта Групп» основана в 2003 году. ООО «Охта Групп» ведет свою деятельность в области девелопмента и инвестиций в жилую и коммерческую недвижимость. Компания выступает заказчиком и застройщиком жилых комплексов в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе, инвестирует средства в развитие коммерческой недвижимости, а также управляет несколькими отелями. На сегодняшний день с участием «Охта Групп» реализовано 25 девелоперских проектов.

Р.Ахмедов