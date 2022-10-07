Держатели карты Birbank заработали в сентябре 1,7 млн манатов кешбэка

Первый цифровой банк страны Birbank предлагает бесплатную дебетовую карту Birbank Cashback, которая дает своему обладателю множество преимуществ. Держатели данной карты имеют возможность получать различные бонусы за транзакции. Активные пользователи дебетовой карты Birbank Cashback в сентябре заработали в среднем 50 манатов на бонусах.
Всего за сентябрь юзеры Birbank получили кешбэк в размере 1,7 млн манатов. Около 90 тысяч манатов из этой суммы приходится на кешбэк (1%) от оплат за коммунальные услуги, связи, интернета и ТВ через Birbank. 84% заработанного кэшбэка клиенты использовали на собственные нужды. Помимо кешбэка, держатели карт Birbank Cashback могут возвращать часть НДС от покупок в двойном размере. В сентябре общий объем возмещенного НДС по платежам, осуществленным по этим картам, вырос на 105% и составил около 230 тысяч манатов.
Напомним, что все разновидности карты Birbank предлагаются в двух типах — дебетовая и карта рассрочки. Дебетовая карта Birbank Cashback дает держателю НДС-бонусы в двукратном размере и кешбэк от 1,5% до 30% при безналичных оплатах, а также кешбэк 1% за оплату коммунальных услуг, связи, интернета и ТВ через Birbank. За снятие наличных в банкоматах местных банков и переводы на любую банковскую карту внутри страны на сумму до 5000 AZN в течение месяца по дебетовым картам Birbank Cashback комиссия не взимается.
Карта Birbank Miles дает держателю возможность зарабатывать мили, которые можно обменять на билет любой авиакомпании. Владельцы карт Birbank Miles и Birbank Umico могут снимать наличные в банкоматах Kapital Bank и переводить деньги на любую местную карту до 4000 AZN в течение месяца без комиссии.
Карта рассрочки Birbank имеет множество преимуществ, таких как: получение беспроцентной рассрочки (таксита) до 18 месяцев, льготный период до 63 дней при единовременных оплатах, удобное мобильное приложение для управления картой и бесплатная услуга SMS-оповещения. Карта Birbank имеет более 11 000 магазинов-партнеров по всей стране и их количество постоянно растет.
Более подробную информацию о картах Birbank можно получить на сайте https://birbank.az, на Facebook или Instagram-странице карты, а также позвонив в Информационный Центр 196. Для заказа карты скачайте приложение Birbank, отправьте SMS с текстом «1» на короткий номер 8196, напишите в WhatsApp по номеру (+994 50) 999 81 96 или обратитесь в центры Birbank.
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