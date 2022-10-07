Инвесткомпания CPM-Invest преобразована в ОАО

Инвестиционная компания «CPM-Invest» объявила о смене организационно-правовой формы. В объявлении компании отмечается, что она преобразована из закрытого акционерного общества (ЗАО) в открытое акционерное общество (ОАО). CPM-Invest госрегистрацию в налоговых органах Азербайджана прошла в январе 2021 года, в апреле прошлого года получила лицензию Центробанка на оказание услуг в качестве инвестиционной компании. Уставный капитал общества равен 400 тыс. манатов. На конец 2021 года активы компании оцениваются в 2,1 млн манатов. Р.Ахмедов

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