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Финансы 07.10.2022 14:56

Инвесткомпания CPM-Invest преобразована в ОАО

Инвестиционная компания «CPM-Invest» объявила о смене организационно-правовой формы.

В объявлении компании отмечается, что она преобразована из закрытого акционерного общества (ЗАО) в открытое акционерное общество (ОАО).

CPM-Invest госрегистрацию в налоговых органах Азербайджана прошла в январе 2021 года, в апреле прошлого года получила лицензию Центробанка на оказание услуг в качестве инвестиционной компании. Уставный капитал общества равен 400 тыс. манатов. На конец 2021 года активы компании оцениваются в 2,1 млн манатов.

Р.Ахмедов

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Тэги: КОМПАНИЯ, ФОРМА, ПРЕОБРАЗОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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