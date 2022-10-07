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Внешняя политика 07.10.2022 15:11

Командующие ВМС Азербайджана и Италии обсудили вопросы сотрудничества

Командующий Военно-морскими силами Азербайджана контр-адмирал Субхан Бекиров провел переговоры с командующим ВМС Италии адмиралом Энрико Кредендино.

«На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между ВМС двух стран в военной, военно-образовательной и других областях, был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес», - сообщает Минобороны Азербайджана.

Как сообщалось ранее, Бекиров принимает участие в 13-м трансрегиональном симпозиуме Военно-морских сил в Венеции.

Р.Ахмедов

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Тэги: ИТАЛИЯ, ВМС, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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