Командующие ВМС Азербайджана и Италии обсудили вопросы сотрудничества

Командующий Военно-морскими силами Азербайджана контр-адмирал Субхан Бекиров провел переговоры с командующим ВМС Италии адмиралом Энрико Кредендино.
«На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между ВМС двух стран в военной, военно-образовательной и других областях, был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес», - сообщает Минобороны Азербайджана.
Как сообщалось ранее, Бекиров принимает участие в 13-м трансрегиональном симпозиуме Военно-морских сил в Венеции.
Р.Ахмедов
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