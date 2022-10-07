Командующие ВМС Азербайджана и Италии обсудили вопросы сотрудничества

Командующий Военно-морскими силами Азербайджана контр-адмирал Субхан Бекиров провел переговоры с командующим ВМС Италии адмиралом Энрико Кредендино.

«На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между ВМС двух стран в военной, военно-образовательной и других областях, был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес», - сообщает Минобороны Азербайджана.

Как сообщалось ранее, Бекиров принимает участие в 13-м трансрегиональном симпозиуме Военно-морских сил в Венеции.

Р.Ахмедов