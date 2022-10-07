АИКГФ предлагает гражданам Азербайджана в аренду еще 223 квартиры с правом их выкупа

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) в октябре предлагает гражданам страны 223 квартиры в рамках механизма осуществления аренды квартир с правом их выкупа.
Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на сообщение фонда, 36 квартиры предлагается в жилищном комплексе в Баку (Хатаинский район, улица Н.Туси). В этом комплексе в аренду предлагаются 1 и 2-х комнатные полностью отремонтированные квартиры.
Кроме этого, еще 187 квартир предлагаются в ЖК в Хырдалане (на 17-ом км шоссе Баку-Сумгайыт). В этом комплексе в аренду предлагаются 1-, 2-х и 3-хкомнатные полностью отремонтированные квартиры.
Фонд отмечает, что с 17 октября будет открыта электронная система для выбора квартир.
В целом, до сих пор механизмом аренды квартир с правом их выкупа воспользовались 2491 семья.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).
Р.Ахмедов
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