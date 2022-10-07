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ТЭК 07.10.2022 15:40

Шахбазов обсудит в Грузии сотрудничество Баку и Тбилиси в энергетике

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в пятницу по приглашению заместителя премьер-министра Грузии, министра экономики и устойчивого развития Левана Давиташвили прибыл с рабочим визитом в Тбилиси.

Как сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве энергетики Азербайджана, в ходе двухдневного визита Шахбазов проведет ряд встреч с официальными лицами Грузии.

«Стороны обсудят текущую ситуацию сотрудничества двух стран в энергетической сфере и новые перспективы их дальнейшего развития», - отметили в ведомстве.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ШАХБАЗОВ, ГРУЗИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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