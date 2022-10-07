Власти США хотят обязать производителей алкоголя указывать больше данных о продукции

Министерство финансов США может потребовать от производителей пива, вина и крепких алкогольных напитков указывать на этикетках больше информации о своей продукции, включая состав и калорийность, пишет The Wall Street Journal.
Соответствующее предложение может быть изложено в конце текущего года или в начале следующего, сказали пожелавшие остаться анонимными источники в руководстве Управления по вопросам налогообложения и лицензирования торговли алкогольными напитками и табачными изделиями (Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, входит в структуру американского Минфина).
Ужесточить требования к раскрытию информации на бутылках с алкоголем призывают различные ассоциации потребителей, утверждая, что это позволит покупателям лучше понимать количество калорий в напитках, рекомендованные порции, а также наличие аллергенов.
"Этикетка, упрощающая расчеты для тех, кто ответственно подходит к потреблению, серьезно облегчит всем жизнь", - сказала профессор Медицинской школы при Университете Тафтса Сьюзен Кох-Везер.
Представители отрасли отмечают, что уже начали указывать больше данных на этикетках добровольно, и выражают ряд опасений в связи с планами правительства.
Согласно данным Института пива (Beer Institute), около 95% объема продаваемой партнерами института продукции уже содержат информацию о калориях, ингредиентах и пищевой ценности. Учредителями института являются такие ведущие пивоваренные компании, как Anheuser-Busch InBev, Molson Coors Beverage Co. и Heineken USA.
В то же время производители вина опасаются, что небольшие винодельческие фирмы не справятся с расходами, необходимыми для расчета данных для последующего нанесения на этикетки. В частности, для указания точного числа калорий им придется тестировать каждый винтаж каждого сорта вина, сказал вице-президент отраслевой ассоциации WineAmerica Майкл Кайзер.
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