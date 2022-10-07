Нефть дорожает и может завершить неделю максимальным ростом с марта

Цены на нефть ускорили рост в пятницу днем и могут завершить неделю максимальным подъёмом с марта после того, как ОПЕК+ объявила о сокращении добычи.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:40 в пятницу составляет $95,35 за баррель, что на $0,93 (0,98%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,91 (1,03%), до $89,36 за баррель.

Оба сорта могут завершить неделю подъемом более чем на 11%: Brent подорожала на 11,3%, WTI - на 12% за последние пять торговых сессий.

Котировки растут с понедельника сначала на ожиданиях решения ОПЕК+, а затем на самом решении. Министры стран коалиции в среду одобрили сокращение квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн б/с относительно сентября. Это максимальное снижение с начала пандемии коронавируса.

Однако реальное сокращение производства окажется меньше заявленного - на 1-1,1 млн б/с, заявил министр нефти Саудовской Аравии, пояснив, что в некоторых странах альянса реальная добыча по факту ниже квоты.

В то же время дальнейшее сокращение добычи может ускорить принятие потолка цен для российской нефти западными странами, считают аналитики. РФ предупредила, что не будет продавать энергоресурс странам, присоединившимся к этой инициативе, что грозит потенциальной нехваткой предложения и подталкивает котировки вверх, пишет Trading Economics.

Цены на нефть могут с легкостью вернуться к уровню выше $100 за баррель в следующем году из-за снижения предложения и роста спроса в Китае, прогнозируют аналитики Global X Management.