Количество неплатежеспособных компаний в Англии и Уэльсе во II кв. стало рекордным за 13 лет

Количество неплатежеспособных компаний в Англии и Уэльсе во втором квартале текущего года достигло максимального уровня с 2009 года на фоне роста цен на энергоресурсы, ослабления спроса и увеличения стоимости заимствований, пишет газета Financial Times.
По итогам второго квартала 2022 года неплатежеспособными оказались 5 тыс. 629 компаний, согласно данным Национального статистического управления (ONS) Великобритании.
Это самый высокий показатель за 13 лет. Предыдущий рекорд - 6 тыс. 943 компании - был зафиксирован в четвертом квартале 2008 года в период глобального финансового кризиса.
Компании сталкиваются с растущим количеством проблем, включая увеличение расходов, надвигающуюся рецессию и рост процентных ставок, пишет FT.
По данным ONS, 22% компаний сообщили, что основным поводом для беспокойства являются цены на энергоносители. В феврале, до ситуации на Украине, подобные опасения высказывали 15% компаний.
Более половины неплатежеспособных компаний в первом полугодии 2022 года относятся к строительному, производственному и розничному секторам, а также сфере гостеприимства, поскольку эти отрасли экономики наиболее подвержены росту цен и ослаблению спроса.
Самое высокое количество неплатежеспособных компаний с начала 2022 года было зафиксировано в строительном секторе. За первое полугодие показатель составил 2 тыс. 083 компании, что составляет почти 20% от общего количества. При этом в данных не уточняется общее количество неплатежеспособных компаний за январь-июнь.
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