Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

06.10 $/bbl +/- WTI 88.45 +0.69 Brent 94.42 +1.05

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 07.10.2022 20:03

Количество неплатежеспособных компаний в Англии и Уэльсе во II кв. стало рекордным за 13 лет

Количество неплатежеспособных компаний в Англии и Уэльсе во втором квартале текущего года достигло максимального уровня с 2009 года на фоне роста цен на энергоресурсы, ослабления спроса и увеличения стоимости заимствований, пишет газета Financial Times.

По итогам второго квартала 2022 года неплатежеспособными оказались 5 тыс. 629 компаний, согласно данным Национального статистического управления (ONS) Великобритании.

Это самый высокий показатель за 13 лет. Предыдущий рекорд - 6 тыс. 943 компании - был зафиксирован в четвертом квартале 2008 года в период глобального финансового кризиса.

Компании сталкиваются с растущим количеством проблем, включая увеличение расходов, надвигающуюся рецессию и рост процентных ставок, пишет FT.

По данным ONS, 22% компаний сообщили, что основным поводом для беспокойства являются цены на энергоносители. В феврале, до ситуации на Украине, подобные опасения высказывали 15% компаний.

Более половины неплатежеспособных компаний в первом полугодии 2022 года относятся к строительному, производственному и розничному секторам, а также сфере гостеприимства, поскольку эти отрасли экономики наиболее подвержены росту цен и ослаблению спроса.

Самое высокое количество неплатежеспособных компаний с начала 2022 года было зафиксировано в строительном секторе. За первое полугодие показатель составил 2 тыс. 083 компании, что составляет почти 20% от общего количества. При этом в данных не уточняется общее количество неплатежеспособных компаний за январь-июнь.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az