Турция разместила ударные беспилотники на севере Кипра - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу о размещении беспилотников на территории Турецкой республики Северного Кипра, сообщило агентство "Анадолу".
"Турция разместила на севере Кипра БПЛА, в том числе ударные. Не исключаю новые поставки вооружения на остров. Это наше право. Мы должны полностью обезопасить Турецкую республику Северного Кипра со всех направлений", - заявил Эрдоган.
По его словам, размещение беспилотников стало первым шагом Турции в ответ на решение США отменить оружейное эмбарго в отношении республики Кипр.
Кроме того, Эрдоган допустил создание новой военной базы на севере Кипра. В то же время президент напомнил, что самолеты ВВС Турции способны быстро достичь Кипра.
В конце сентября глава МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция увеличит военное присутствие в северной части Кипра для обеспечения безопасности турок-киприотов.
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