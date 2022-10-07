Турция разместила ударные беспилотники на севере Кипра - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу о размещении беспилотников на территории Турецкой республики Северного Кипра, сообщило агентство "Анадолу".

"Турция разместила на севере Кипра БПЛА, в том числе ударные. Не исключаю новые поставки вооружения на остров. Это наше право. Мы должны полностью обезопасить Турецкую республику Северного Кипра со всех направлений", - заявил Эрдоган.

По его словам, размещение беспилотников стало первым шагом Турции в ответ на решение США отменить оружейное эмбарго в отношении республики Кипр.

Кроме того, Эрдоган допустил создание новой военной базы на севере Кипра. В то же время президент напомнил, что самолеты ВВС Турции способны быстро достичь Кипра.

В конце сентября глава МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция увеличит военное присутствие в северной части Кипра для обеспечения безопасности турок-киприотов.