Путин анонсировал саммит Россия-Центральная Азия на следующей неделе в Астане

Президент РФ Владимир Путин сообщил о подготовке саммита Россия-Центральная Азия.

"Еще одна тема для обсуждения - подготовка к предстоящему на следующей неделе в Астане первому в истории саммиту в формате Россия-Центральная Азия. Напомню, что этот форум проводится в год 30-летия установления дипломатических отношений России со всеми пятью центральноазиатскими государствами", - сказал Путин в пятницу на неформальном саммите СНГ в Петербурге.