Путин призвал энергично переходить на нацвалюты во взаиморасчетах стран СНГ

Более интенсивный переход во взаиморасчетах на национальные валюты между странами СНГ будет способствовать увеличению их товарооборота, уверен президент РФ Владимир Путин.
Открывая неформальную встречу лидеров СНГ в Санкт-Петербурге, президент РФ отметил, что сегодня есть возможность "сверить часы" перед предстоящим на следующей неделе в Астане ежегодным полноформатным заседанием Совета глав государств СНГ.
В этом контексте он заметил, что экономическое сотрудничество между государствами последовательно расширяется, в прошлом году товарооборот России со странами СНГ увеличился более чем на 30% - до 96 миллиардов долларов, а в первом полугодии текущего года вырос еще на 7%.
"Уверен, развить такие позитивные тенденции позволит более энергичный переход на национальные валюты во взаимных расчетах между странами Содружества. Собственно говоря, мы с вами делаем это уже на протяжении многих лет, и это никак не привязано к какой бы то ни было политической конъюнктуре", - убежден глава государства.
По словам Путина, это будет способствовать укреплению финансового суверенитета государств Содружества, развитию внутренних рынков капитала, углублению региональной экономической интеграции.
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