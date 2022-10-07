В Азербайджане незначительный суточный прирост заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 90 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 822 тыс. 27, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Днем ранее сообщалось о 72 случаях заражения.
За минувшие сутки из-за новой коронавирусной инфекции летальных исходов не зафиксировано (накануне - 2). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 927 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 811 тыс. 508 человек (+ 129 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 592 человека.
За сутки медики провели 2 тыс. 202 теста на коронавирус против 2 тыс. 848 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 269 тыс. 145 тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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