В Азербайджане незначительный суточный прирост заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 90 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 822 тыс. 27, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 72 случаях заражения.

За минувшие сутки из-за новой коронавирусной инфекции летальных исходов не зафиксировано (накануне - 2). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 927 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 811 тыс. 508 человек (+ 129 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 592 человека.

За сутки медики провели 2 тыс. 202 теста на коронавирус против 2 тыс. 848 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 269 тыс. 145 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков