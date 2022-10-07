Мировое производство пшеницы в 2022г может стать рекордным за счет урожаев в РФ и ЕС - ФАО

ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в сентябре повысила прогноз мирового сбора пшеницы в 2022 году до 787,2 млн тонн, что на 1% больше, чем было собрано в прошлом году, сообщается в сводке организации.

"И, возможно, (показатель - ИФ) достигнет еще более высокого, рекордного, уровня. Это обусловлено более высоким, чем ожидалось, урожаем в Европейском союзе и Российской Федерации", - говорится в документе.

В целом мировое производство зерна снизится на 1,7%, до 2 млрд 768 млн тонн, в том числе фуражного зерна - на 2,8%, до 1 млрд 468 млн тонн, "что обусловлено, главным образом, неблагоприятными агротехническими условиями в США", поясняют эксперты ФАО.

Производство риса в мире в 2022 году ожидается на уровне 512,8 млн тонн, это на 2,4% ниже абсолютного рекорда 2021 года. Снижение прогноза по сравнению с сентябрем связано с затянувшейся летней засухой и высокими температурами в Китае и наводнением в Пакистане, говорится в документе.

Как ожидается, в 2022/2023 сельхозгоду потребление зерновых может снизиться на 0,5%, до 2 млрд 788 млн тонн, в основном за счет уменьшения потребления в кормовых целях.

Как сообщалось, в РФ этом году ожидается рекордный урожай в 150 млн тонн зерна, в том числе более 100 млн тонн пшеницы.