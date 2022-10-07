ЕБРР выделил Узбекистану $47 млн на развитие электроснабжения

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил АО "Национальные электрические сети Узбекистана" (НЭСУ) кредит в размере $47,1 млн для увеличения пропускной способности и повышения надежности электросетей на севере и юго-западе страны, говорится в пресс-релизе представительства ЕБРР в Ташкенте.

Средства помогут НЭСУ профинансировать строительство новой линии электропередачи между поселками Саримай и Джанкельды в Хорезмской и Бухарской областях, отмечается в сообщении.

Новая линия свяжет две строящиеся ветроэлектростанции общей установленной мощностью до 1 ГВт с национальной электросетью. Это расширение сети будет способствовать дальнейшей интеграции возобновляемых источников энергии в энергосистему Узбекистана. Это также поможет сбалансировать нагрузку на существующие линии электропередачи и решить проблему узких мест в энергоснабжении на севере и юго-западе страны. Проект увеличит мощность системы электроснабжения и поможет снизить потери в сети.

Узбекистан вступил в ЕБРР в 1992 году. Однако к 2009 году взаимоотношения сторон были практически заморожены. Тогда банк объявил об отказе кредитовать правительство Узбекистана в качестве ответной реакции на медлительность в проведении рыночных реформ. Партнерство было возобновлено в 2017 году с избранием президентом Узбекистана Шавката Мирзиеева.

В сентябре 2018 года банк принял пятилетнюю стратегию финансирования проектов в Узбекистане. Стратегия предполагает инвестирование в частные компании с целью повышения их конкурентоспособности, в проекты, связанные с энергоэффективностью, а также в поддержку регионального и международного сотрудничества.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал более 3,6 млрд евро в 113 проектов в Узбекистане.