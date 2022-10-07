Азербайджан за 5 лет может удвоить ненефтяной экспорт в страны ЕС и ВП

Азербайджан в течение ближайших 5 лет может удвоить ненефтяной экспорт в страны ЕС и государства-участников «Восточного партнерства».
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на бакинское представительство ЕС, по расчетам ООН Азербайджан обладает потенциалом для увеличения ненефтяного экспорта в страны Евросоюза на 93,9 млн евро, в страны-участницы программы «Восточное партнерство» (ВП) - на 77,8 млн евро.
В ЕС отметили, что с целью оказания содействия бизнес-сообществу Азербайджана ЕС, Международный торговый центр и AZPROMO 10 октября запустят на азербайджанском языке платформу содействия торговли в ВП для расширения экспортного потенциала азербайджанских компаний.
Р.Ахмедов
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