Председатель Европарламента выступила на саммите ЕС за «потолок» цен на газ

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола в своем традиционном выступлении перед европейскими лидерами на саммите ЕС поддержала установление предельной цены на газ и призвала к усилению военной помощи Украине.

"Нам нужен сильный сигнал единства. Вот почему Европейский парламент призвал к установлению верхнего предела цен на газ в масштабе всего ЕС", - заявила она в пятницу в Праге перед началом неформального заседания Европейского совета.

По ее словам, Евросоюз нуждается "в лучшем и более упорядоченном сотрудничестве между государствами по долгосрочным ценам на газ".

"К весне нашим газовым хранилищам понадобится пополнение, и мы должны иметь возможность покупать газ по разумной цене у надежных партнеров", - сказала глава Европарламента.

Говоря о событиях на Украине, Метсола заявила, что ЕС "должен продолжать поддерживать" украинцев в плане военной помощи.

Председатель Европарламента также высказалась о санкциях ЕС против РФ: "Они работают. Мнение Европарламента ясно: надо идти дальше".