Британцы могут столкнуться с отключением электроэнергии на три часа в день в определенные периоды грядущей зимой в случае, если волатильность и неопределенность на глобальных энергетических рынках усилится, предупредил оператор газовых и электросетей National Grid Plc.
Компания, снабжающая энергией дома и бизнес в Англии, Шотландии и Уэльсе, сообщила, что в соответствии с ее "базовым сценарием" у потребителей не возникнет проблем, и отключения электроэнергии представляются "маловероятными". Однако они возможны в "наихудшем сценарии", при котором поставки газа будут чрезвычайно небольшими.
При этом в сообщении Electricity Service Operator, входящего в National Grid, говорится, что грядущий зимний период, вероятно, будет напряженным для поставщиков электроэнергии, однако оператор "разработал дополнительные инструменты для контроля за риском".
National Grid предупредила о возможности сценария, при котором страны Европы не смогут экспортировать электроэнергию в Великобританию из-за дефицита газа или производственных проблем в других странах.
"В том маловероятном случае, если мы окажемся в подобной ситуации, некоторые потребители могут остаться без электроэнергии на заранее определенные периоды в течение дня - предполагается, что они составят три часа", - говорится в сообщении National Grid.
При этом оператор обещает, что потребители будут предупреждены об отключении электроэнергии заранее. Вероятнее всего, она будет происходить в пиковые часы - утром или между 16 и 19 часами по местному времени.
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