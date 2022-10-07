Нефть может завершить неделю максимальным подъемом с марта

Цены на нефть прибавляют примерно 3% в ходе торгов в пятницу, при этом стоимость Brent превысила $97 за баррель впервые с конца августа.

Нефтяные котировки могут завершить неделю максимальным подъемом с марта после того, как ОПЕК+ объявила о сокращении добычи.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:43 в пятницу составляет $97,01 за баррель, что на $2,59 (2,74%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $2,84 (3,21%), до $91,29 за баррель.

Оба сорта могут завершить неделю подъемом более чем на 13%.

Цены на нефть могут с легкостью вернуться к уровню выше $100 за баррель в следующем году из-за снижения предложения и роста спроса в Китае, прогнозируют аналитики Global X Management.