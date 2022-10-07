Китай вывел на орбиту два экспериментальных спутника - CASC

Китай успешно вывел на орбиту два экспериментальных спутника группировки CentiSpace-1 (S5 и S6), сообщила в пятницу Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск был осуществлён в 21:10 по пекинскому времени (в 16:10 мск) с перемодифицированной под плавучий космодром баржи в Жёлтом море с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-11".

"Миссия признана полностью успешной", - сообщили в корпорации.

Аппараты серии CentiSpace-1 разрабатываются Китайской академией наук для испытания на орбите навигационных и коммуникационных технологий, в том числе лазерной связи между наноспутниками, входящими в состав одной орбитальной группировки, а также высокоточной системы позиционирования и навигации аппаратов. Их основная задача - протестировать возможность улучшения характеристик работы навигационных систем и увеличения точности сигнала уже действующей навигационной инфраструктуры.

По данным разработчиков, наноспутники массой около 100 кг выводятся на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км для пополнения орбитальной группировки китайской компании Beijing Future Navigation Technology. Планируется, что группировка начнёт функционировать в 2023 году, всего в её состав войдёт 160 аппаратов.

Первый спутник этой группировки был выведен на орбиту в сентябре 2018 года с помощью ракеты "Куайчжоу-1", однако следующий спутник серии, запущенный в июле 2020 года, не смог достичь орбиты. Ещё два спутника - S3 и S4, были выведены в сентябре этого года.