Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

06.10 $/bbl +/- WTI 88.45 +0.69 Brent 94.42 +1.05

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 07.10.2022 21:00

Нефть ускорила рост

Рост нефтяных котировок еще сильнее ускорился вечером в пятницу, а стоимость сорта Brent превысила $98 за баррель впервые с конца августа.

Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:26 выросли на $4,04 (4,28%) - до $98,46 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась к этому времени на $4,26 (4,82%), до $92,71 за баррель.

Оба сорта завершают неделю рекордным подъемом с марта - почти на 15% - на принятом в среду решении министров стран ОПЕК+ снизить квоты на добычу в ноябре на 2 млн б/с относительно сентября. Это максимальное снижение с начала пандемии коронавируса.

При этом реальное сокращение производства окажется меньше заявленного - на 1-1,1 млн б/с, заявил министр нефти Саудовской Аравии, пояснив, что в некоторых странах альянса реальная добыча по факту ниже квоты.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Цены на нефть снова растут, Brent подорожала до $94 за баррель Нефть стабильна после роста накануне Цена Brent стабилизировалась у $92 за баррель на решениях ОПЕК+ Нефть слабо дешевеет перед заседанием ОПЕК+ Нефть ускорила рост в преддверии заседания ОПЕК+ Азербайджанская легкая нефть Azeri Light в январе-сентябре стоила в среднем свыше $107/бар – SOCAR

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az