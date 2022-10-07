Нефть ускорила рост

Рост нефтяных котировок еще сильнее ускорился вечером в пятницу, а стоимость сорта Brent превысила $98 за баррель впервые с конца августа.

Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:26 выросли на $4,04 (4,28%) - до $98,46 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась к этому времени на $4,26 (4,82%), до $92,71 за баррель.

Оба сорта завершают неделю рекордным подъемом с марта - почти на 15% - на принятом в среду решении министров стран ОПЕК+ снизить квоты на добычу в ноябре на 2 млн б/с относительно сентября. Это максимальное снижение с начала пандемии коронавируса.

При этом реальное сокращение производства окажется меньше заявленного - на 1-1,1 млн б/с, заявил министр нефти Саудовской Аравии, пояснив, что в некоторых странах альянса реальная добыча по факту ниже квоты.