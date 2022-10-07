США призывают РФ смягчить ядерную риторику - Белый дом

США не видят причин для эскалации напряженности в ядерной сфере и призывают РФ к смягчению риторики, заявила в пятницу представитель Белого Дома Карин Жан-Пьер.

"Россия может деэскалировать это в любой момент, нет никаких причин для эскалации", - заявила Жан-Пьер во время пресс-брифинга, комментируя опасения, высказанные президентом США Джо Байденом по поводу риска применения ядерного оружия в мире.

При этом она отметила, что США не видят признаков того, что Россия готовится использовать ядерное оружие.

Ранее президент США Джо Байден предположил, что в настоящее время мир впервые после Карибского кризиса столкнулся с угрозой мировой ядерной войны.

"Впервые после кубинского ракетного кризиса мы столкнулись с угрозой применения ядерного оружия, если на самом деле все пойдет по тому пути, по которому идет", - цитировали американские СМИ слова президента, сказанные о России на мероприятии Демократической партии.

Байден, говоря о риске применения ядерного оружия в мире, назвал это "ядерным Армагеддоном".