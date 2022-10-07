Драги видит признаки прогресса в решении проблемы высоких цен на энергоресурсы в ЕС

Премьер Италии Марио Драги заявил, что увидел признаки того, что ЕС продвигается в вопросе снижения цен на энергоресурсы, передают в пятницу итальянские СМИ.

"В том, что касается энергетики, мы видим движение вперед. Еврокомиссия представит 19 октября предложение из трех составляющих: оно нацелено на снижении цен, на создании механизма солидарности между странами (при решении проблем с энергоресурсами - ИФ). Также речь идет о начале реформирования рынка электроэнергии", - сказал Драги по итогам неформальной встречи лидером стран ЕС в Праге.

Газета "Соле 24 -оре", при этом, отмечает, что по данным итальянских журналистов, на встрече в столице Чехии Драги раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за то, что она медлила с предложениями по снижению цен на энергоносители. По мнению Драги, такая медлительность спровоцировала экономические трудности в странах Евросоюза.