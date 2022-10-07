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Драги видит признаки прогресса в решении проблемы высоких цен на энергоресурсы в ЕС

Премьер Италии Марио Драги заявил, что увидел признаки того, что ЕС продвигается в вопросе снижения цен на энергоресурсы, передают в пятницу итальянские СМИ.

"В том, что касается энергетики, мы видим движение вперед. Еврокомиссия представит 19 октября предложение из трех составляющих: оно нацелено на снижении цен, на создании механизма солидарности между странами (при решении проблем с энергоресурсами - ИФ). Также речь идет о начале реформирования рынка электроэнергии", - сказал Драги по итогам неформальной встречи лидером стран ЕС в Праге.

Газета "Соле 24 -оре", при этом, отмечает, что по данным итальянских журналистов, на встрече в столице Чехии Драги раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за то, что она медлила с предложениями по снижению цен на энергоносители. По мнению Драги, такая медлительность спровоцировала экономические трудности в странах Евросоюза.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ЕС, ЭНЕРГЕТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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