Драги видит признаки прогресса в решении проблемы высоких цен на энергоресурсы в ЕС

Премьер Италии Марио Драги заявил, что увидел признаки того, что ЕС продвигается в вопросе снижения цен на энергоресурсы, передают в пятницу итальянские СМИ.
"В том, что касается энергетики, мы видим движение вперед. Еврокомиссия представит 19 октября предложение из трех составляющих: оно нацелено на снижении цен, на создании механизма солидарности между странами (при решении проблем с энергоресурсами - ИФ). Также речь идет о начале реформирования рынка электроэнергии", - сказал Драги по итогам неформальной встречи лидером стран ЕС в Праге.
Газета "Соле 24 -оре", при этом, отмечает, что по данным итальянских журналистов, на встрече в столице Чехии Драги раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за то, что она медлила с предложениями по снижению цен на энергоносители. По мнению Драги, такая медлительность спровоцировала экономические трудности в странах Евросоюза.
Главы Renault и Nissan проведут встречу для обсуждения перспектив альянса автопроизводителей
Командующие ВМС Азербайджана и Италии обсудили вопросы сотрудничества
В Баку назвали заявление главы МИД Франции безответственным и проармянским – МИД Азербайджана
Байден считает, что из-за решения ОПЕК+ в США начался рост цен
На саммите ЕС достигнут прогресс в вопросе установления "потолка" цен на газ - глава ЕК
Евровидение в 2023 году пройдет в Ливерпуле
В Азербайджане незначительный суточный прирост заражений COVID-19
АИКГФ предлагает гражданам Азербайджана в аренду еще 223 квартиры с правом их выкупа
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Держатели карты Birbank заработали в сентябре 1,7 млн манатов кешбэка
Посол Нидерландов встретилась с руководством Банка Республика
При поддержке Bakcell прошла очередная акция «Защитим Каспий!»
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично